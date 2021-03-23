Місто Київ та Одеська область, починаючи відсьогодні, 23 березня, перебувають у "червоній" зоні карантину.
Про це раніше повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У зв'язку з цим на території цих регіонів встановлюються відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.
Регіони "червоної" зони
Станом на 22 березня у "червоній" зоні, за даними МОЗ, перебувало вже вісім регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Відповідні обмеження в цих областях вже діють або почнуть діяти найближчим часом.
Київ живе в умовах оголошеного міською владою локдауну з суботи, 20 березня. Міський голова Одеси Геннадій Труханов раніше допускав запровадження локдауну через, за його словами, приїзд до міста великої кількості киян.
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У "помаранчевій" зоні - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
Обмеження "червоної" зони
"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію. Втім, напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, однак він працюватиме з низкою обмежень. Їх дотримання контролюватимуть муніципальна варта та поліція. З переліком інших обмежень можна ознайомитися нижче.
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