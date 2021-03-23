Щонайменше у двох регіонах України з 23 березня посилюються карантинні обмеження.

Місто Київ та Одеська область, починаючи відсьогодні, 23 березня, перебувають у "червоній" зоні карантину.

Про це раніше повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим на території цих регіонів встановлюються відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Регіони "червоної" зони

Станом на 22 березня у "червоній" зоні, за даними МОЗ, перебувало вже вісім регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Відповідні обмеження в цих областях вже діють або почнуть діяти найближчим часом.

Київ живе в умовах оголошеного міською владою локдауну з суботи, 20 березня. Міський голова Одеси Геннадій Труханов раніше допускав запровадження локдауну через, за його словами, приїзд до міста великої кількості киян.

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У "помаранчевій" зоні - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Обмеження "червоної" зони

"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію. Втім, напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, однак він працюватиме з низкою обмежень. Їх дотримання контролюватимуть муніципальна варта та поліція. З переліком інших обмежень можна ознайомитися нижче.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони небезпеки.

4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля поширення COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

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Автор: Юрій Годован