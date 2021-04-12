Наразі в області є 5 громад, де можуть запровадити додаткові обмежувальні карантинні заходи.

У Закарпатській області, яка наразі перебуває у «жовтій» зоні карантину, залежно від ситуації з поширенням COVID-19 посилюватимуть обмежувальні заходи в окремих територіальних громадах.

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Як повідомляє прес-служба Закарпатської облдержадміністрації, про це під час брифінгу заявив голова ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, у протоколі Державної комісії ТЕБ та НС зазначено 5 громад, щодо яких потрібно ввести додаткові обмежувальні карантинні заходи та посилити контроль за епідемічною ситуацією.

«Наше з вами спільне завдання – перебувати у «жовтій» зоні якнайдовше, адже це наша з вами можливість жити у кращих умовах. Закликаю підприємців бути максимально відповідальними, адже йдеться про те, як довго ви зможете працювати. У нас із вами має бути нульова толерантність до порушень – заради того, щоб зберегти життя та здоров’я людей», - додав Полосков.

Карантин на Закарпатті: деталі

8 березня у Закарпатській області було запроваджено карантинні обмеження «червоної» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

11 квітня в регіоні послабили карантинний режим. Наразі Закарпаття перебуває у «жовті» зоні.

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Автор: Світлана Макринська