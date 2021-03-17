Базовий рівень - "жовтий" - діє у Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській і Харківській областях.

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. Станом на 17 березня "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні знову розширилася - тепер у неї входять 16 областей і Київ.

Як свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я, вчора в "помаранчевій зоні" перебувало 10 регіонів, а позавчора - 11.

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Лише 4 області в Україні залишилися у "жовтій" зоні поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська.

На сьогодні в "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебувають у "жовтій зоні".

За попередню добу у Україні госпіталізувати майже 5 тисяч людей із коронавірусом або підозрою на захворювання.

У деяких регіонах розгортають додаткові госпіталі та виділяють нові місця для хворих на COVID-19.

Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена:

Київ - 90,3

Вінницька область - 136,5

Житомирська область - 111,9

Закарпатська область - 98,3

Івано-Франківська область - 133,1

Київська - 65,3

Миколаївська область - 99,1

Одеська - 62,3

Хмельницька область - 87,0

Чернівецька область - 99,4

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів у "червону зону", в якій діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень роботи громадського транспорту.

В Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть в "червону зону".

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко