У МОЗ уточнили перелік регіонів, що підпадають під обмеження «червоної» зони епіднебезпеки. Їхня кількість скоротилася з 13 до 10 — тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою запровадження локдауну.

Міністерство охорони здоров’я вдруге за 27 березня оновило перелік регіонів України відповідно до ситуації з COVID-19. Кількість областей у «червоній» зоні скоротилася з 13 до 10 — тобто їх стало менше половини, що раніше називали умовою запровадження локдауну.

Про це свідчать оновлені дані, оприлюднені на сайті МОЗ 27 березня.

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Так, червоним кольором у таблиці індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 27 березня виділені Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

В оновленому переліку з «червоної» зони виключили Рівненську, Черкаську та Чернігівську області — в усіх них три дні поспіль фіксують більшу за допустимі 60 кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення. Тепер вони перебувають у «помаранчевій» зоні.

На "помаранчевому" рівні 14 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

"Жовтою" залишилася лише одна область - Херсонська.

Натомість "зелених" регіонів в Україні немає.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в «червоній» зоні.

При цьому в Чернігівській зоні з 29 березня запроваджуються обмеження «червоної» зони. Такі ж обмеження діють у Миколаївській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Чернівецькій, Сумській, Одеській, Чернігівській областях та Києві.

У «червоній» зоні заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак працюють банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.

Крім того, міста й райони можуть на власний розсуд посилювати карантинні обмеження, якщо ситуація з коронавірусом у них погіршується. Серед останніх великих населених пунктів, які це зробили, — Тернопіль і Хмельницький.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора було виявлено 17 тис. 424 нових випадки коронавірусної хвороби, госпіталізовано 4 тис. 747 осіб, померли 290 людей.

З початку пандемії в Україні виявлено 1 млн 632 тис. 131 хворих на COVID-19, 31 тис. 751 особа померла.

23 березня глава МОЗ Максим Степанов наголошував, що загальнонаціональний локдаун в Україні найближчим часом не запроваджуватимуть. Обмеження вводитимуться лише в окремих регіонах, де збільшуватиметься кількість хворих та госпіталізацій.

Також він прогнозував, у найближчі 2-3 тижні кількість COVID-хворих на добу може збільшитись до 25 тисяч.

Сьогодні, 27 березня, Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення встановити у Чернігівській області “червоний” рівень епіднебезпеки.

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Автор: Вікторія Токарєва