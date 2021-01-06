За словами міністра охорони здоров'я, Україна потребує проведення саме з 8 по 24 січня жорсткого карантину для того, щоб до весни наступного року не вводити локдаун, який може серйозно вдарити по економіці країни.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ проти перенесення чи скасування запланованого на 8-24 січня жорсткого карантину.

Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і забороненоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

«Міністерство охорони здоров’я проти перенесення чи скасування такого карантину (з 8 по 24 січня – УНІАН). У нас фіксується на сьогодні, в період свят близько 5-6, майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає близько 200 людей», - заявив він.

«Ми розуміємо, що з одного боку держава повинна жити, а з іншого – потрібно забезпечувати здоров’я громадян ми заздалегідь сказали про те, що у нас буде проводитись такий жорсткий карантин з 8 по 24 січня. Ми заздалегідь сказали про обмеження, була прийнята відповідна постанова», - додав міністр.

Степанов зауважив, що під час його особистого спілкування з представниками бізнесу підприємці висловили готовність до такого жорсткого карантину, «вони всі розуміють важливість його».

Крім того, за його словами, внаслідок масових скупчень людей на новорічні свята в Україні очікується збільшення кількості хворих на COVID-19. «Ми не хочемо отримувати по 17-25 тисяч (нових хворих на COVID-19 за добу – УНІАН). Ми вважаємо, і це думка наших епідеміологів, виходячи з ситуації, що ми дуже потребуємо проведення саме з 8 по 24 січня жорсткого карантину для того, щоб максимально збити цю хвилю, щоб пройти вже пройти її до весни – до квітня, до травня наступного року без введення жорсткого карантину, який може вдарити серйозно по економіці нашої країни і ми не можемо нехтувати цим фактом», - наголосив міністр.

Карантин в Україні: деталі

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.

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Автор: Костянтин Гончаров