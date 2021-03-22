Влада області вирішила діяти на випередження, щоб запобігти можливому локдауну.

У Черкаській області відсьогодні, 22 березня, посилюють карантинні обмеження.

Про це у Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

«Звернувся сьогодні до голів РДА, ОТГ та керівників міст: ми маємо зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змога. Бо, якщо опинимося в «червоній зоні», як сьогодні Київ та Одеська область, нам вже доведеться йти на інші умови», - зазначив він.

Карантин на Черкащині: які заборони діятимуть

Відсьогодні тимчасово заборонені культмасові розважальні та інші заходи.

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть до 23:00.

У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Окрім того, голова ОДА попросив очільників міст збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.

Скічко додав, що по області і у Черкасах розширюватиметься кількість ліжкомісць у лікарнях.

«До 25 березня стежитимемо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться запроваджувати більш суворі заходи», - підкреслив він.

Посилення карантину в Україні: ситуація на тепер

Станом на 22 березня у «червоній» зоні перебувають Київ, а також 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька.

Черкаська область – у «помаранчевій» зоні.

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Автор: Світлана Макринська