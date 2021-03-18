У "червоній зоні" перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Станом на 18 березня "помаранчева зона" епідемічної небезпеки в Україні скоротилася до 11 областей і міста Києва.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.

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У "червоній зоні" перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Усі інші регіони перебувають у "жовтій зоні".

Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена: Київ - 95,5; Вінницька область - 131,5; Житомирська область - 111,9; Закарпатська область - 97,2; Івано-Франківська область - 125,8; Київська - 67,2; Миколаївська область - 95,0; Одеська - 64,5; Хмельницька область - 89,1; Чернівецька область - 98,0.

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Автор: Олександр Топчій