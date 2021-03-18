Станом на 18 березня "помаранчева зона" епідемічної небезпеки в Україні скоротилася до 11 областей і міста Києва.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
У "помаранчевій зоні" опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська області.
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У "червоній зоні" перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Усі інші регіони перебувають у "жовтій зоні".
Норма госпіталізації у не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищена: Київ - 95,5; Вінницька область - 131,5; Житомирська область - 111,9; Закарпатська область - 97,2; Івано-Франківська область - 125,8; Київська - 67,2; Миколаївська область - 95,0; Одеська - 64,5; Хмельницька область - 89,1; Чернівецька область - 98,0.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- 17 березня в Україні було виявлено понад 15 тис. нових хворих на COVID-19, серед яких 744 дитини та 425 медпрацівників. Також вчора в країні до лікарень з коронавірусною хворобою потрапили майже 4,4 тис. осіб, померли – 267.
- 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав органи місцевої влади у випадку погіршення епідситуації запроваджувати додаткові карантинні обмеження. Він підкреслив, що якщо "червоний" рівень буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений вводити посилений карантин по всій території країни.
- За даними МОЗ, станом на 17 березня, у "помаранчевій" зоні перебували 16 областей і Київ. У "червоній зоні" залишалися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта ж перебували у "жовтій зоні".
- Разом з тим з 19 березня запроваджують посилений карантин у Львові, який діятиме до 28 березня.
- Також обмеження посилили з 18 березня на Харківщині та з 20 березня - у Києві.
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