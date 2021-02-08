Засідання уряду на поточному тижні не планується.

Кабінет міністрів на поточному тижні не буде збиратися на засідання для посилення карантину в Україні. Причина - візит прем'єра Дениса Шмигаля та частини міністрів до Брюсселя.

Про це повідомляє НВ із посиланням на джерело в уряді.

"Завтра прем'єр-міністр разом з частиною міністрів вилітає до Брюсселя. Відповідно, цього тижня чергового засідання уряду та прийняття рішення про повернення до кольорових зон не буде",- пише ЗМІ.

Читайте такожЗеленський заявляє про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні (фоторепортаж)

Також повідомляється, що пропозиції про додаткові карантинні заходи має подавати МОЗ.

"Коли будуть розглядатися посилення залежить від того, коли профільне міністерство подасть пропозиції, щоб був час на детальний розгляд і обговорення", - повідомляє джерело видання.

Карантин в Україні: що відомо

3 лютого повідомлялося, що уряд найближчими днями прийме рішення про повернення до адаптивного карантину.

Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони країни поділили на "червону", "зелену", "помаранчеву" зони з оглядкою на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування і показник динаміки зростання випадків інфікування.

Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован