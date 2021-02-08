Прем’єр-міністр зауважує, що епідемічна ситуація в областях різна: є регіони, де рівень захворюваності помірний, проте існують і спалахи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі повернення до адаптивного карантину «червоні» зони будуть встановлюватись за окремим рішенням.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це прем’єр наголосив на традиційній селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу під головуванням глави держави.

Зокрема, Шмигаль зауважив, що епідемічна ситуація в областях різна: є регіони, де рівень захворюваності помірний, проте існують і спалахи.

«Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 нових хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, що відбувалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області», – сказав голова уряду.

У зв'язку з цим, за його словами, розглядається можливість повернення до адаптивного карантину.

«Адаптивний карантин складатиметься із «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» зон, та за окремим рішенням можуть встановлюватися «червоні» зони», – зазначив Шмигаль.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 2 тис. 141 особи, серед нових хворих - 130 дітей та 71 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 246 тис. 990 осіб, одужали – 1 млн 075 тис. 743 особи, померли - 23 тис. 644, проведено ПЛР-тестувань – 6 млн 402 тис. 123.

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Автор: Костянтин Гончаров