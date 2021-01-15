Прем'єр також зазначив, що у лютому-березні Україна очікує на вакцину від COVID-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував, чи планує влада подовжувати карантин в Україні.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

На запитання: "Чи треба подовжувати карантин?", очільник уряду відповів: "Пан міністр (очільник МОЗ Максим Степанов, -УНІАН) озвучує урядову позицію. Цей карантин (січневий локдаун, - УНІАН) дозволяє нам збити потенційну хвилю захворюваності після Нового року, різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо на вакцину. Це буде моральне полегшення, але носіння маски, миття рук, соціальна дистанція — це будуть основні заходи, які залишаються актуальними і будуть актуальними до кінця року", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що Україна наразі вже підписала усі необхідні для отримання вакцини від коронавірусу документи в рамках ініціативи COVAX.

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Нагадаємо, 13 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що після посиленого карантину, який введений від 8 січня до 24 січня, Україна повернеться до адаптивного карантину, який діятиме до кінця зими - 28 лютого. Міністр також додав, що локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація".

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН