Найближчим часом МОЗ винесе на засідання уряду проект постанови про повернення до адаптивного карантину.

В Україні наразі немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка би відповідала критеріям "червоної" зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

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"Щодо повернення до нормального життя. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і відповідно найближчим часом винесемо на засідання Кабінету міністрів цю постанову", - заявив він.

"Ми порахували і у нас на сьогоднішній день за тими показниками за рівнем захворюваності немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б, наприклад, була у "червоній" зоні і це, мені здається, дуже приємна інформація", - додав Степанов.

Коронавірус в Україні: статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 2 тис. 394 нових випадки COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 1 млн 223 тис. 879 осіб, одужали – 1 млн 035 тис. 372, померли – 22 тис. 924. Медики здійснили 6 млн 274 тис. 464 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров