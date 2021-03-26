У місті буде посилено контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів.

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень на території міста, щоб запобігти розповсюдженню захворювання.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал на засіданні штабу.

"Правоохоронним органам спільно з Держспоживслужбою, муніципальною інспекцією, з підрозділами міської ради посилити контроль за роботою закладів громадського харчування, особливо нічних розважальних закладів на вихідні дні і протягом наступного тижня. Для того, щоб зменшити кількість хворих, встановити режим роботи для закладів громадського харчування до 22 години", - зазначив він.

За його словами, рекомендовано розпочати навчання з 29 березня безпосередньо у класах лиш для молодших школярів, 5-11 класам - рекомендовано дистанційне навчання до стабілізації ситуації, дитячі садки та позашкільні заклади продовжать роботу у звичайному режимі.

Також, як зазначив мер Тернополя, рекомендовано тим підприємствам, які працюють безпосередньо з населенням, здійснювати спілкування з клієнтами виключно з використанням захисного скла і масок. Крім того, вони мають організувати свою роботу і прийом відвідувачів так, щоб не було скупчень людей.

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Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, видужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань проведено 7 млн 889 тис.

Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого. Регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій до "червоної" зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська області та Київ. Загальнонаціональний локдаун можуть запровадити, якщо більшість областей будуть у "червоній" зоні.

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. За минулу добу зробили 18 738 щеплень, всього - понад 174 тисяч вакцинованих.

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Автор: Леся Лещенко