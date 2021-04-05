На сьогодні у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

В уряді України розглядають дві області, які можуть увійти до «червоної» зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я думаю, що, напевно, Харківська та Хмельницька. Але там МОЗ веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров'я та місцевою адміністрацією. Подивимося. Я аналізую загальнодоступні цифри, дивлюся за рівнем госпіталізацій, кількістю ліжок з киснем, кількістю нових хворих. Думаю, цим двом областям потрібно звернути увагу на свої показники», - сказав він.

Карантинні зони в Україні: ситуація станом на 5 квітня

В Україні на 5 квітня у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "помаранчевій" зоні 13 регіонів - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області.

"Жовтою" уже кілька тижнів залишається одна Херсонська область.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в «червоній» зоні.

Коронавірус в Україні: яка захворюваність

В Україні за добу виявлено 10 тис. 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. До медичних закладів госпіталізовано 3 275 осіб.

Зафіксовано 254 летальних випадки, одужали 4 946 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 155), Львівській (1 тис. 121), Дніпропетровській (1 тис. 003), Одеській (660) та Київській (619) областях.

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Автори: Олег Давигора, Леся Лещенко