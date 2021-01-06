Експертка розповіла, чи можна довіряти поточній коронавірусній статистиці.

Дата введення локдауну в Україні (з 8 січня) є повністю обґрунтованою.

Таку думку висловила епідеміологиня Ірина Колеснікова в ефірі каналу "Україна 24", висловивши згоду з позицією глави Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, який виступив за введення локдауну з 8 січня.

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"Я вважаю, що зараз статистичні дані досить ілюзорні, бо з нового року не функціонують мобільні бригади, які по домівках відбирали у хворих зразки для дослідження на коронавірус... Далеко не скрізь є можливість для забору матеріалу, наприклад, у селах у фельдшерсько-акушерських пунктах приміщення складається з однієї кімнати", - сказала Колеснікова.

Також, за словами лікарки, негативно можуть вплинути свята, що тривають.

"Другий момент - те, що свята у нас ще тривають. Думаю, що буде ще більше відвідувань родичів і святкових застіль, тому що традиційно наше Різдво ми святкуємо так, як звикли. І тут дуже важливо дотримуватися протиепідемічних заходів. Я б радила все-таки обмежитися телефонним дзвінком, або, якщо все-таки приїхали до батьків, запропонувати їм прогулятися вулицею, а не сидіти в приміщенні за столом", - сказала Колеснікова.

Підсумовуючи, лікарка зазначила, що найближчим часом "реальні цифри захворюваності будуть значно більші".

Інформація про можливе перенесення локдауну в Україні

5 січня у ЗМІ з'явилася інформація про можливе перенесення зимового локдауну на інші дати.

Радник глави ОП Михайло Подоляк не підтвердив, але і не спростував цю інформацію, уточнивши що зараз в ОП вивчають статистику.

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Автор: Андрій Василюк