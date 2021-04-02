Депутат переконаний, що для України настав час до більш радикальних кроків з боротьби проти COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявляє, що адаптивними протиепідеміологічними заходами навалу штамів коронавірусу в Україні не стримати.

Читайте такожСтепанов розповів, чи введуть комендантську годину в УкраїніПро це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. «На жаль, адаптивними протиепідеміологічними заходами, якими ми користувались останні півроку, навалу штамів коронавірусу не стримати», - написав він.

Радуцький зауважив, що інші країни вже запровадили безпрецедентні загальнонаціональні карантинні обмеження.

«Вважаю, що і в Україні настав час для більш радикальних кроків для боротьби з вірусом», - наголосив депутат.

Які штами коронаірусу є в Україні

23 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу циркулює на всій території України.

1 квітня Степанов заявив, що у двох областях виявили новий «південноафриканський» штам COVID-19.

В Україні протягом минулої доби було зафіксовано 19 тис. 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 711 тис. 630 осіб, одужали - 1 млн 333 тис. 370 осіб. Летальних випадків зареєстровано 33 тис. 679.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров