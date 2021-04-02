За вчора в Україні госпіталізували 5 040 осіб, одужали від коронавірусу 10 287 осіб. У Києві виявили 1 тис. 164 хворих на COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 19 893 осіб, зафіксовано 433 летальних випадки, 10 287 пацієнтів одужали, госпіталізували 5 040 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків зараження за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 26 березня, тоді захворіло 18 132 особи.

Третій день поспіль також фіксують антирекорди за кількістю летальних випадків за добу. Днем раніше помер 421 пацієнт з коронавірусом, 31 березня — 407.

Лабораторії за добу зробили 128 727 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 58 944, методом ІФА — 22 564. Також зробили 47 219 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 8,2 млн ПЛР-тестувань.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178), Київській (1156) областях та м. Києві (1164).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 711 630 осіб, з них 1 333 370 одужали, летальних випадків — 33 679.

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За минулу добу у Києві виявили 1 тис. 164 хворих на COVID-19, в тому числі 33 медики. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його даними, померли 46 осіб.

"Ситуація із захворюваністю в Києві, як і загалом в Україні, не поліпшується. Кількість хворих на COVID-19, госпіталізованих та летальних випадків від вірусу не зменшується. 1 тис. 164 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 46 людей, 25 жінок та 21 чоловік. Усього за період пандемії в столиці 3 тис. 495 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 164 тис. 605", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, 719 жінок віком від 21 до 91 років, 34 дівчинки від одного місяця до 17 років, а також 384 чоловіки віком від 18 до 88 років та 27 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 189 хворих на COVID-19. Це найбільша кількість за увесь період пандемії. А також - 546 хворих – з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 735 людей, одужали - 571. Усього коронавірус подолали 106 тис. 788 мешканців столиці", - розповів мер.

Кличко також уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 180, Дарницькому – 160 та Дніпровському районах – 150 випадків.

"Підкреслю ще раз, в нас дедалі більше хворих, які перебувають у тяжкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 тис. 532 хворих, із них 40 дітей. 3 тис. 116 пацієнтів - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тис. 708 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 81%", - наголосив міський голова Києва.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко