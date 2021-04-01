Обговорюється питання закриття міжобласного повідомлення, але це поки не точно, зазначають ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, українська влада не планує запроваджувати комендантську годину через ситуацію з поширенням коронавірусу. Але можливі подальші посилення обмежень.

Читайте такожКоронавірус в Україні б'є рекорди: 421 померлий і понад 17 тисяч нових хворихПро це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на інформоване джерело.

Як зазначає видання, можливе посилення патрулів Нацгвардії, які стежитимуть за дотриманням карантину. Також розглядається можливість закриття міжобласного сполучення.

"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун у Києві, а також посилені патрулі", - говорить співрозмовник "РБК-Україна".

Чутки про введення комендантської години

31 березня видання "Сегодня"з посиланням на високопоставлене джерело в МВС повідомило, що Верховна Рада може розглянути питання введення в Києві комендантської години - заборони на переміщення вулицями після 22:00.

За словами співрозмовника журналістів, питання, найімовірніше, буде розглянуто Радою 6 квітня, у вівторок.

Комендантська година: визначення

Комендантська година - це заборона для жителів певного населеного пункту з'являтися на вулицях у встановлений час доби без особливого дозволу.

На зазначеній території посилюється патрулювання та охорона об'єктів, а також вводиться пропускний режим.

Комендантська година: що зміниться

Якщо людина перебуває на вулиці в заборонений час, її можуть зупинити й перевірити наявність документів.

При відсутності дозволу на перебування на вулиці, порушника можуть затримати й доставити до відповідного пункту перевірки для оформлення протоколу та притягнення до відповідальності (штраф або арешт).

У разі чинення опору патруль має право застосовувати фізичну силу або вогнепальну зброю до порушника.

Локдаун у Києві

З 5 квітня в Києві почнуть діяти суворі карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу в місті.

З наступного тижня весь громадський транспорт у Києві, у тому числі метро, працюватиме за спеціальними перепустками для працівників підприємств критичної інфраструктури.

Також закриваються всі садочки й школи.

Столична влада просить керівників установ, підприємств, закладів відправити своїх працівників на дистанційну роботу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко