За добу госпіталізували 3 843 пацієнтів із підозрою або діагнозом COVID-19. У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 896 осіб.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12 946 осіб, зафіксовано 230 летальних випадків, 4630 пацієнтів одужали.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

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Це максимальний показник у 2021 році. Більше нових випадків COVID за добу фіксували 11 грудня, тоді заразилися 13 514 осіб. Після цього захворюваність пішла на спад.

За добу госпіталізували 3 843 пацієнтів із підозрою або діагнозом COVID-19.

В Україні зростає захворюваність на коронавірус, днем раніше виявили 9084 нових випадки зараження.

Найбільше хворих зареєстровано в Житомирській (1310), Вінницькій (940), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях, а також у столиці (896).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Лабораторії другу добу поспіль зробили понад 100 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР — 46 396, методом ІФА — 18 342. Також зробили 35 980 експрес-тести на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,2 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 438 468 випадків коронавірусної хвороби. З них 1 214 876 пацієнтів одужали, а 27 915 — померли від ускладнень захворювання. Активними хворими залишаються 223 592 пацієнти.

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У Києві минулої доби COVID-19 підтвердили у 896 осіб, 23 хворих померли. Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"896 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 23 людини. Усього за період пандемії в столиці 2 тис. 857 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 144 тис. 910", - сказав Кличко.

Серед виявлених минулої доби хворих 505 жінок віком від 18 до 99 років і 22 дівчинки від 2 до 17 років, а також 350 чоловіків віком від 18 до 89 років і 19 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 129 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, з підозрою на коронавірус - 292 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 428 людей. Усього коронавірус подолали 97 тис. 648 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 188, Печерському – 94 та Дарницькому – 91 випадок.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька, Світлана Закелова