За минулу добу було проведено 31 620 тестів.

В Україні за минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 2 394 людей. Також 11 457 пацієнтів одужали, а 156 — померли від ускладнень. До лікарень потрапили 833 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

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Серед хворих COVID-19 117 дітей і 213 медпрацівників.

Днем раніше в Україні фіксували 2030 випадків захворювання, 61 пацієнт помер, ще 5131 видужав.

Лабораторії за добу здійснили 31 620 досліджень: з них 16 589 методом ПЛР та 15 031 методом ІФА. За весь час в Україні провели 6 млн 274 тисячі 464 ПЛР-тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Від початку пандемії в нас підтвердили 1 223 879 випадків коронавірусного захворювання. З них 1 035 372 пацієнтів вже одужали, а 22 924 — померли від ускладнень COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН