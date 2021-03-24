В Україні за минулу добу, 23 березня, виявили 14 174 випадків COVID-19. Також 7 386 людей одужали, а 342 — померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 5 438 пацієнтів із підозрою чи діагнозом COVID-19.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Читайте такожУряд зобов’язав у "червоній зоні" носити захисну маску на вулицях та в паркахЗазначимо, кількість смертей за добу - це максимум з початку пандемії. Другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 333 пацієнта з коронавірусом. До цього понад 300 смертей в країні не фіксували жодного разу.
Лабораторії за добу зробили 126 948 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 52 196, методом ІФА — 21 549. Також зробили 53 203 експрес-тестів на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,7 млн ПЛР-тестувань.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували уже понад 1,5 млн випадків коронавірусу, більше як 1,2 млн пацієнтів одужали, а померли від ускладнень — 30 773.
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