Загалом за минулу добу виявили 11 476 нових випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 476 осіб, зафіксовано 333 летальних випадки, 8044 пацієнти одужали, госпіталізували 2519 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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За добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Попереднє найбільше значення було встановлено 17 березня, тоді зафіксували 289 летальних випадків.

Лабораторії за добу зробили 88 673 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 44 647, методом ІФА — 21 526. Також зробили 22 500 експрес-тестів на антиген до вірусу. Усього в Україні провели понад 7,7 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 565 732 COVID-випадки, одужали 1 268 886 пацієнтів.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко