Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8003 осіб, зафіксовано 146 летальних випадків, 4244 пацієнта одужали, госпіталізували 2 762 особи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожНа Закарпатті ситуацію з COVID-19 назвали найгіршою за весь час пандемії

Добовий показник захворюваності один з найвищих з середини січня. Днем раніше виявили 8147 інфікованих. Кількість хворих перевищує число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні кілька днів.

Лабораторії за минулу добу зробили 78 264 тестів на коронавірус: 36 809 — методом ПЛР та 16 271 — методом ІФА. Також зробили 25 184 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6 845 974 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 333 844 особи, з них 1 163 555 одужали, летальних випадків — 25 742.

Нагадаємо, в країні почалася масова вакцинація. В Україні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

За добу 25 лютого 2021 року в Україні 1179 осіб щеплено проти COVID-19. Загалом від початку кампанії щеплено 1338 українців.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко