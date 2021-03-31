Найбільше летальних випадків за вчора було виявлено в Києві (38), Київській (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24) та Харківській (22) областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 226 осіб, зафіксовано 407 летальних випадків, 6405 пацієнтів одужали, госпіталізовано 5558 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

На сьогодні це рекордна кількість летальних випадків. До цього найгіршим показником смертності було 362 летальних випадки 25 березня.

Найбільше летальних випадків за вчора було виявлено в Києві (38), Київській (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24) та Харківській (22) областях.

Читайте такожСтепанов назвав причини зростання смертності від COVID-19 в Україні (відео)

З початку пандемії в країні зафіксували вже 32 825 летальних випадків. Найвища смертність у Києві (3405), Львівській (2629), Дніпропетровській (2357), Харківській (1962) та Одеській (1776) областях.

Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Кількість хворих перевищує число одужали. Така динаміка спостерігається більше ніж місяць. Зазначимо, що вчора, 30 березня, МОЗ повідомляло про 10 533 нові випадки коронавірусу, сьогодні майже на тисячу заражень більше.

Найбільше нових заражень за добу зафіксували у Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Вчора зробили 139 224 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР-61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401). За весь час в Україні провели 8,1 млн ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 674 168 осіб; одужала 1 313 481 особа, активними хворими на сьогодні залишаються 327 862 українці.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко