Наголошується, що в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу.

В Україні показник захворюваності коронавірусом становить 323,7 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у 8 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Читайте такожСтепанов: придбані державою вакцини від COVID-19 будуть безкоштовними для всіх українців

Найгірша ситуація спостерігається в Запорізькій (559,3), Миколаївській (503,1) та Києві (499,1). Найкраща ситуація - у Кіровоградській (100,5), Закарпатській (120,9) та Вінницькій (141,7) областях.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 31 грудня в країні зайняті 36,3% ліжок. Єдиним регіоном, де зайнято більш ніж половина ліжок, є Миколаївська область (50,2%). У Києві заповнені 44,1% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 65 429 ліжок.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні за минулу добу виявили 9699 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Київській, Запорізькій та Харківській областях. При цьому одужали 11,8 тисячі пацієнтів.

Згідно з прогнозами НАН у період новорічних свят захворюваність COVID-19 в Україні знизиться до 4 тисяч нових випадків на добу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН