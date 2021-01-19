Наразі в Україні діє 2373 пункти, де безкоштовно можна здати ПЛР-тест на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я запустило інтерактивну мапу з пунктами безкоштовного тестування на коронавірус в Україні.

Мапу з інформацією про пункти тестування розміщено на сайті МОЗ.

На мапі можна знайти найближчі пункти тестування за адресами та областями. Зокрема, щоб знайти потрібний пункт тестування у своїй області, потрібно ввести домашню адресу. Після цього система автоматично знайде найближчий відділення.

Згідно з даними, наразі діє в Україні 2373 пункти, де безкоштовно можна здати ПЛР-тест на коронавірус. Окрім цього, там можна зробити експрес тест на антиген до COVID-19.

Зазначимо, що про існування цих безкоштовних пунктів напередодні під час брифінгу нагадав голова МОЗ Максим Степанов.

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Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу, 18 січня, коронавірус в Україні виявили у 3939 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, 15052 пацієнти одужали. До лікарень госпіталізували 801 хворого.

Кількість проведених тестів в Україні залишається на низькому рівні. За період 18 січня в країні провели 33 400 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Олександр Топчій