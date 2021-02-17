Інфекціоністка розповіла про COVID-19 у Чернівцях / фото УНІАН, Олександр Прилепа

У Чернівецькій області ситуація із захворюваність на COVID-19 є складною. Зокрема, багато пацієнтів переносять хворобу у важкому стані.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що кисневі точки у медичних закладах повністю заповнені. За її словами, через це наразі немає додаткових місць, де можна надати допомогу з киснем в інфекційному відділенні обласної лікарні.

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Медик зазначила, що багатьох хворих переміщають та переключають на кисневі концентратори. Водночас ситуація в області є непростою, адже багато пацієнтів перебувають у важкому стані. Як зазначила інфекціоністка, кількість ліжок часто збільшують лише "на папері" і від неї відраховують відсоток заповненості.

"Однак це неправильно, адже ліжко без кисню і без допомоги медиків, тобто там де не розрахована кількість медичного персоналу, але збільшена кількість ліжок, нічим пацієнту не допоможе", – наголосила лікарка.

Інфекціоністка зазначила, що впродовж березня-листопада 2020 року було лише 4 точки з киснем. Вона розповіла, що це була дуже складна ситуація, адже не було можливості надавати якісну медичну допомогу.

Чи готові медики в Чернівцях вакцинуватися проти коронавірусу

Кобевко розповіла, що в Чернівецькій області багато медиків відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Усе через те, що деякі представники місцевої влади заявили про неготовність вакцинуватися.

"Їхня відмова призводить до того, що лікарі мають сумнів". – зазначила лікарка.

Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо

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Автор: УНІАН