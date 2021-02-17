Медик зазначила, що багатьох хворих переміщають та переключають на кисневі концентратори.

У Чернівецькій області ситуація із захворюваність на COVID-19 є складною. Зокрема, багато пацієнтів переносять хворобу у важкому стані.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко в ефірі 24 каналу розповіла, що кисневі точки у медичних закладах повністю заповнені. За її словами, через це наразі немає додаткових місць, де можна надати допомогу з киснем в інфекційному відділенні обласної лікарні.

Читайте такожНа Прикарпаття через спалах коронавірусу терміново відправили Ляшка

Медик зазначила, що багатьох хворих переміщають та переключають на кисневі концентратори. Водночас ситуація в області є непростою, адже багато пацієнтів перебувають у важкому стані. Як зазначила інфекціоністка, кількість ліжок часто збільшують лише "на папері" і від неї відраховують відсоток заповненості.

"Однак це неправильно, адже ліжко без кисню і без допомоги медиків, тобто там де не розрахована кількість медичного персоналу, але збільшена кількість ліжок, нічим пацієнту не допоможе", – наголосила лікарка.

Інфекціоністка зазначила, що впродовж березня-листопада 2020 року було лише 4 точки з киснем. Вона розповіла, що це була дуже складна ситуація, адже не було можливості надавати якісну медичну допомогу.

Чи готові медики в Чернівцях вакцинуватися проти коронавірусу

Кобевко розповіла, що в Чернівецькій області багато медиків відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Усе через те, що деякі представники місцевої влади заявили про неготовність вакцинуватися.

"Їхня відмова призводить до того, що лікарі мають сумнів". – зазначила лікарка.

Коронавірус у Чернівецькій області: що відомо

Від початку пандемії COVID-19 виявили 49 141 хворого на коронавірус. Станом на 17 лютого, від хвороби одужали понад 42 тисячі пацієнтів. На жаль, померли 932 людини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН