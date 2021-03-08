Лікарі закликають людей схаменутися і не поширювати хворобу - носити маску й дотримуватися дистанції не так важко.

Головні лікарі опорних "коронавірусних" лікарень на Закарпатті заявили про критичну ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19 і заповненістю ліжок у медзакладах.

Зокрема, на спільному з головою Закарпатської ОДА брифінгу вони повідомили значний ріст інфікування та смертності, передає lb.ua.

За словами головного лікаря Ужгородської центральної міської клінічної лікарні Івана Кураха, додатково було розгорнуто вже 190 ліжок, хворі госпіталізуються у важкому стані. 96 пацієнтів перебувають у лікарні на кисневій підтримці, а 11 стаціонарних хворих раніше вже хворіли на коронавірус, але інфікувалися повторно.

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Головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина зазначив, що до кінця тижня медичну систему регіону може чекати колапс.

"Сьогодні у нашому закладі лежать 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. 60 з них повинні лежати в реанімації. А в самій реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо. Щодня у нашому закладі використовують 25-30 кисневих балонів, зранку у нас залишалося всього 5. Цього вистачить години до 16-ї не більше", - заявив він.

Яцина закликав людей схаменутися і не поширювати хворобу.

"Просто одягніть маску, дотримуйтеся дистанції - це ж не так важко! Допоможіть нам, бо наприкінці тижня будемо мати колапс!" - заявив Яцина.

Як зазначив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк, щодня від хвороби помирає 12 жителів Закарпаття. При цьому, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 24%.

За словами Поляка, захворюваність дітей збільшилася на 5%. Усі палати інтенсивної терапії на сьогодні в закладі заповнені й вільних місць немає.

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Згідно з даними МОЗ, рівень госпіталізації на 100000 населення станом на 7 березня в області склав 96,1, при цьому завантажені 71,3% ліжок із киснем - це найвищий показник по країні.

За 7 березня на Закарпатті виявили 307 нових інфікованих. Область входить до "лідерів" за заповненістю ліжок, з 8 березня її перевели до червоної зони карантинних обмежень.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні 7 березня було виявлено 5 тис. 572 нових хворих на COVID-19, померли 106 людей.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 406 тис. 800 осіб, померли - 27 тис. 128.

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Автор: УНІАН