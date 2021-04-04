Таке фінансування має відбуватися через Національну службу здоров'я України.

В Міністерстві охорони здоров'я працюють над тим, щоб забезпечити фінансування з держбюджету реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в ефірі «Україна 24».

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Вона пояснила, що таке фінансування відбуватиметься через Національну службу здоров'я України.

За словами Микичак, на початку року наказом глави МОЗ Максима Степанова було створено робочу групу міністерства з напрацювання реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ.

«Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто, коли він виписався зі стаціонару чи закінчив лікування амбулаторно, він постійно є на супроводі сімейного лікаря, який знає всі його проблеми й знає, якої допомоги пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає скерування в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, поки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що в нас працюють лікарні різного спрямування», - зазначила чиновниця.

Вона додала, що відомство працюємо над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу людям, які перехворіли на COVID-19.

Коронавірус в Україні: останні дані

Станом на ранок 4 квітня в Україні виявлено 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.

Зафіксовано 258 летальних випадків, одужали 4 657 осіб.

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Автор: Тамара Отовська