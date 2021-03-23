В результаті перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень.

На Закарпатті спеціальні мобільні групи перевіряють хворих на коронавірус, які проходять лікування вдома.

Про це повідомляє на прес-служба Закарпатської ОДА.

"У Закарпатській області тривають перевірки хворих із діагнозом COVID-19, які лікуються амбулаторно. Їх здійснюють певні спеціальні мобільні групи", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що за час перевірок ці групи відвідали 2 651 особу та здійснено 4 727 заходи контролю. В результаті виявлено 771 порушення карантинних обмежень: складено 216 протоколів та 555 постанов.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, одужали – 1 млн 268 тис. 886 осіб, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 726 тис. 035.

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Автор: Олег Давигора