Президент заявив, що боятися треба не вакцинації, а брехні окремих українських політиків, яка поширюється швидше за будь-які інфекції.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що в Україну загалом поставлять достатню кількість доз вакцин від COVID-19, щоб цьогоріч забезпечити щеплення від коронавірусу для всіх охочих.

Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

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«Загалом кількість вакцин буде достатньою, щоб цьогоріч забезпечити щеплення від коронавірусу для всіх охочих», - підкреслив він.

Президент нагадав, що сьогодні на передовій на Донбасі разом з бійцями та військовими медиками отримав щеплення від коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

«Своїм особистим прикладом демонструю, що вакцинація важлива, необхідна та цілком безпечна. І боятися треба не вакцинації, а брехні окремих українських політиків, яка розповсюджується швидше від будь-яких інфекцій і небезпечна для здоров’я всіх категорій громадян», - наголосив він.

Президент підкреслив, що вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) розроблена Оксфордським університетом спільно з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я та ЕМА – Європейським агентством з лікарських засобів, і дозволена для використання в десятках країн світу, зокрема в країнах Європейського Союзу, а також у США і Великій Британії.

За угодою з AstraZeneca виготовляється одним зі світових лідерів виробництва вакцин – Serum Institute of India (Інститут сироватки крові Індії - УНІАН). Також виробництво відбувається в Південній Кореї. Вакцину отримали та в подальшому отримають мільйони людей в інших країнах світу, зокрема в Канаді. Саме ця вакцина була першою доставлена в Україну.

Зеленський проти коронавірусу

Зеленському сьогодні, 2 березня, на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

9 листопада 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Глава держави одужав 23 листопада.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

1 березня були внесені зміни в національний план вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації кампанії з вакцинації.

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Автор: Костянтин Гончаров