Зеленський отримав щеплення від коронавірусу

Президента вакцинували в ході поїздки в зону ООС на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський отримав дозу вакцини CoviShield. Читайте такожЗМІ дізналися, коли від коронавірусу вакцинується Зеленський Відповідний знімок опублікований в Twitter президента. Зеленського вакцинували в ході поїздки в зону ООС на Донбасі. Напередодні голова МОЗ Максим Степанов пояснив публічне щеплення президента спробою продемонструвати українцям якість замовленої продукції. Вакцинація в Україні 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за Ліцензією Oxford / AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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