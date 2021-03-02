Зеленський вакцинувався / Twitter
Президент України Володимир Зеленський отримав дозу вакцини CoviShield.
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Відповідний знімок опублікований в Twitter президента.
Зеленського вакцинували в ході поїздки в зону ООС на Донбасі.
Напередодні голова МОЗ Максим Степанов пояснив публічне щеплення президента спробою продемонструвати українцям якість замовленої продукції.
Вакцинація в Україні
- 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за Ліцензією Oxford / AstraZeneca.
- 24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.
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