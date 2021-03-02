Зеленський вакцинувався / Twitter

Президент України Володимир Зеленський отримав дозу вакцини CoviShield.

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Відповідний знімок опублікований в Twitter президента.

Зеленського вакцинували в ході поїздки в зону ООС на Донбасі.

Напередодні голова МОЗ Максим Степанов пояснив публічне щеплення президента спробою продемонструвати українцям якість замовленої продукції. 

Вакцинація в Україні

  • 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
  • 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за Ліцензією Oxford / AstraZeneca.
  • 24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: Дмитро Захаров