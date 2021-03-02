24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

Стало відомо, коли від коронавірусу щепиться президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі РБК-України повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

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«Сьогодні (вакцинують Зеленського). Серед військових у зоні ООС», – зазначив він.

Главу держави щеплять AstraZeneca, уточнив радник Єрмака.

Раніше сам Зеленський заявляв, що вакцинується разом з військовими як верховнокомандувач на другому етапі.

«Буду обов’язково вакцинуватись…Я готовий одразу, але це не дуже правильно, тому що перша частина у нас буде трішечки більше за 100 тисяч для наших медиків, … я б не брав би цю першу вакцину. Але готовий…я точно буду вакцинуватись з нашими військовими як верховний головнокомандувач, я це повинен робити – це буде в першій частині, але в другому етапі», - сказав 8 лютого Зеленський.

Степанов пояснив публічне щеплення президента спробою продемонструвати українцям якість замовленої AstraZeneca.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

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Автор: УНІАН