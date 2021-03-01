Президент Володимир Зеленський має намір отримати дозу вакцини публічно.
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Як повідомляє "Сегодня", таку заяву на прес-конференції зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Я і президент Володимир Зеленський публічно вакцинуємося проти коронавірусу препаратом CoviShield, таким чином ми хочемо продемонструвати якість цієї вакцини", – сказав він.
Терміни вакцинації Зеленського не уточнюються, але Степанов отримав щеплення сьогодні.
Раніше Зеленський заявляв, що буде щеплюватися від COVID-19 разом з українськими військовими як верховний головнокомандувач на другому етапі.
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