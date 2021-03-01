Раніше президент заявляв, що буде вакцинуватися з військовими, як верховний головнокомандувач.

Президент Володимир Зеленський має намір отримати дозу вакцини публічно.

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Як повідомляє "Сегодня", таку заяву на прес-конференції зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я і президент Володимир Зеленський публічно вакцинуємося проти коронавірусу препаратом CoviShield, таким чином ми хочемо продемонструвати якість цієї вакцини", – сказав він.

Терміни вакцинації Зеленського не уточнюються, але Степанов отримав щеплення сьогодні.

Раніше Зеленський заявляв, що буде щеплюватися від COVID-19 разом з українськими військовими як верховний головнокомандувач на другому етапі.

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Автор: Дмитро Захаров