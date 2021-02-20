Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області. У Києві минулої доби коронавірус виявили у 415 осіб.

Станом на ранок 20 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 6 295 громадян. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники. Напередодні COVID-19 виявили у 6531 людини.

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.

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За минулу добу в лікарні госпіталізували 2 225 осіб, виписали – 1 650. Від ускладнень в п’ятницю померли 73 людини, водночас 4 539 одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 299 967 людей; 1 144 516 одужали, 25 045 померли

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Коронавірус у Києві: статистика на 20 лютого

У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 415 людей, померли троє хворих. Про це міський голова Віталій Кличко написав в своєму Telegram-каналі.

Cеред нових хворих – 241 жінка віком від 18 до 90 років та 155 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, а також 10 дівчаток віком від 9 до 17 років та 9 хлопчиків від 9 до 17 років. Протягом доби було госпіталізовано 55 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49) районах.

За даними Кличка, з початку пандемії в Києві загалом зареєстровано 134 тис. 306 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, померли 2 тис. 567 осіб.

91 тис. 782 людей подолали коронавірусну хворобу, з них 745 – за минулу добу.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Ганна Нагорна