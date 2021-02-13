За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській області. У Києві вчора виявили ще 320 хворих на COVID-19.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 5182 громадян. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників. У четвер кількість таких випадків залишалася в межах 4,7 тисячі.

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Читайте такожКитай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом

У п’ятницю з ускладненнями госпіталізували 1889 хворих, а виписали з лікарень 1658; 111, на жаль, померли, водночас 6144 одужали.

За добу здійснили 40806 тестувань.

Протягом всього часу пандемії в Україні захворіли 1 268 049 людей, з них: 1 112 299 одужали і 24 285 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Коронавірус у Києві: статистика 13 лютого

У Києві минулої доби виявили ще 320 хворих на COVID-19, від ускладнень померли 12 осіб. Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«320 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 12 людей. Усього за період пандемії в місті 2 тис. 504 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 тис. 867», - повідомив Кличко.

Учора захворіли 180 жінок віком від 20 до 99 років і 124 чоловіка віком від 18 до 80 рокiв, а також 8 дівчаток віком від 6 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 17 років. До лікарень госпіталізували 44 пацієнти.

Одужали минулої доби 1 тис. 872 людини. Загалом коронавірус подолали 86 тис. 719 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому та Дніпровському районах - по 71, в Деснянському - 36 та в Святошинському районі - 26 випадків», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва