Загалом протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано понад 250 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) протягом минулого року сплатила закладам за медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 та підозрою на нього понад 19 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський на брифінгу в Києві.

«Фахівці НСЗУ розробили Програму медичних гарантій для основних пакетів послуг і коли виникла потреба, розробили додатково чотири пакета послуг, які були спрямовані на оплату медичних послуг у зв’язку із наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. За цими пакетами послуг у 2020 році НСЗУ сплатила понад 19 млрд грн, в тому числі понад 11 млрд грн закладам за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 та понад 7 млрд грн - Центрам екстреної медичної допомоги, які транспортували пацієнтів до лікарень», - заяви він.

За словами Віленського, решту коштів отримали заклади охорони здоров'я, в яких були створені мобільні бригади, що виїжджали до людей з підозрою на COVID-19 для тестування, а також лікарні, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.

Відповідно до даних НСЗУ загалом протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано понад 250 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта.

Коронавірус в Україні

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6 тис. 237 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 287 тис.141 осіб, одужали-1 млн 134 тис. 120 осіб, померли - 24 тис. 852, проведено ПЛР - тестувань-6 млн 625 тис. 529.

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Автор: Костянтин Гончаров