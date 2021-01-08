Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби covid-19 продовжує зростати.
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Коронавірус у світі: статистика
У світі 88 млн 60 тисяч людей заразилися коронавірусом.
Кількість летальних випадків досягла 1 млн 898 тис.
Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються:
- США (21,5 млн);
- Індія (10,4 млн);
- Бразилія (7,9 млн);
- Росія (3,2 млн);
- Великобританія (2,8 млн).
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні за минулу добу зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби - 19, зокрема захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 105 тис.169 осіб, одужали - 778 тис. 345 осіб, померли - 19 тис. 588.
Локдаун в Україні
Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
Що заборонено під час локдауну
Цього місяця українці зіткнуться з новими обмеженнями, проте вони будуть не такими суворими, як під час весняного локдауну в 2020 році.
Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
Непродовольчі ринки будуть закриті.
Що дозволено
Під час посилення карантину будуть дозволені:
- торгівля продовольчими товарами;
- робота аптек та ветеринарних аптек;
- робота медичних закладів;
- продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корми для тварин;
- ремонт і техобслуговування транспорту;
- робота АЗС без зон харчування;
- робота банків й банкоматів;
- робота поштових відділень;
- прийом клієнтів в салонах краси і перукарнях за записом;
- робота хостелів і готелів (з обмеженням часу подачі сніданку);
- спортивні заходи без глядачів.
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