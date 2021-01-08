У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 88 мільйонів.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби covid-19 продовжує зростати.

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Коронавірус у світі: статистика

У світі 88 млн 60 тисяч людей заразилися коронавірусом.

Кількість летальних випадків досягла 1 млн 898 тис.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються:

США (21,5 млн);

Індія (10,4 млн);

Бразилія (7,9 млн);

Росія (3,2 млн);

Великобританія (2,8 млн).

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні за минулу добу зафіксовано 5 тис. 676 нових випадків коронавірусної хвороби - 19, зокрема захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 105 тис.169 осіб, одужали - 778 тис. 345 осіб, померли - 19 тис. 588.

Локдаун в Україні

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Що заборонено під час локдауну

Цього місяця українці зіткнуться з новими обмеженнями, проте вони будуть не такими суворими, як під час весняного локдауну в 2020 році.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Що дозволено

Під час посилення карантину будуть дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек та ветеринарних аптек;

робота медичних закладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корми для тварин;

ремонт і техобслуговування транспорту;

робота АЗС без зон харчування;

робота банків й банкоматів;

робота поштових відділень;

прийом клієнтів в салонах краси і перукарнях за записом;

робота хостелів і готелів (з обмеженням часу подачі сніданку);

спортивні заходи без глядачів.

Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 8 січня

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Автор: Катерина Лиманська