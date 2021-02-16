Вакцина буде зареєстрована у найближчі декілька днів.

Американська компанія Pfizer подала документи на реєстрацію в Україні вакцини від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Макcим Степанов під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою.

"Я отримав повідомлення, що Pfizer подався на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі, я думаю, декілька днів. Буквально мені щойно передали наші експерти, що отримали документи від Pfizer", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

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Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І-ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки в Україну 117 тис. доз вакцини. Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

COVAX - це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Леся Лещенко