Такий лікарський засіб не повинен бути розроблений в державі, визнаній державою-агресором.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування (№4613).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 280 народних депутатів із 346, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон "Про лікарські засоби" доповнюється статтею 9-2 "Особливості державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов’язання для екстреного медичного застосування".

Що передбачають зміни в процедурі держреєстрації

У ній встановлюється, що вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати можуть підлягати прискореній держреєстрації у разі прийняття Міністерством охорони здоров'я рішення про держреєстрацію таких препаратів з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов'язань.

Таке рішення може бути ухвалене в разі, якщо заявник може довести, що у нього відсутні можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку таких препаратів за нормальних умов застосування з об'єктивних причин.

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Також таке рішення може бути ухвалене за умови, що наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань та отримані результати містять в сукупності наукові обґрунтовані докази, включаючи дані адекватних та добре контрольованих досліджень, які дають змогу вважати, що вакцини можуть бути ефективним для профілактики COVID-19.

У переліку умов для ухвалення такого рішення також те, що дозвіл на екстрене застосування вакцини був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу відповідно до національного законодавства країни надання дозволу чи ЄС, або перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Крім того, такий лікарський засіб не має бути розроблений в державі, визнаній державою-агресором.

Також однією з умов є те, що відома та потенційна користь вакцин, коли вони використовуються для профілактики COVID-19, переважає відомі та потенційні ризики таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів.

Так, за наявності таких обставин, медичні препарати для профілактики COVID-19 можуть бути зареєстровані для екстреного медичного застосування на термін, який дозволить виконати наступні зобов'язання: заявник має надати інформацію та результати завершених клінічних досліджень протягом періоду, погодженого з МОЗ, результати якої мають бути підставою для експертної оцінки співвідношення користь/ризик.

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Також серед зобов'язань є те, що препарати, які подаються на держреєстрацію, можуть відпускатися закладами охорони здоров’я тільки за рецептом та, у певних випадках, застосовуватися тільки під суворим медичним наглядом, зокрема, у закладах охорони здоров’я.

Крім того, у короткій характеристиці вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, інструкції для медичного застосування та/або листку-вкладишу має зазначатися, що наявні характеристики даного лікарського засобу є недостатніми.

За умови виконання зазначених зобов’язань, заявник зобов’язаний повідомити МОЗ про побічні реакції на вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати.

Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом 1 року.

Кабінет міністрів у строк одного місяця має розробити та впровадити механізм державної компенсації шкоди, пов’язаної із ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від COVID-19.

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Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Таня Поляковська