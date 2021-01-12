В кінці місяця захворюваність може повернутися до колишніх цифр – 16 тисяч хворих на добу, вважає інфекціоніст.

Протягом місяця офіційна статистика показує спад захворюваності COVID-19 в Україні. Проте вже цього тижня, попереджає МОЗ, очікується різке збільшення числа хворих. Днями коронавірус проявиться у тих, хто заразився на свята.

Читайте такожЕксперти розказали, чому в Україні перестають робити тести на коронавірус"Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах - різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих", - заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Коли чекати піку захворюваності в Україні

Як пише "Сегодня", статистика, яку дає МОЗ, дійсно показує, що епідемія COVID-19 йде на спад. Зараз в Україні виявляють 4000-5000 хворих на добу – стільки ж було у вересні.

Одна з причин, чому зараз так, - свята. Люди звертаються за медичною допомогою менше і менше тестуються. Зараз статистика показує, що третина госпіталізованих з коронавірусом – важкі хворі. Це пов'язано з тим, що українці стали рідше звертатися до лікарів при перших симптомах респіраторних захворювань.

У підсумку в лікарні потрапляє менше пацієнтів, а число видужали зростає, розповів Ігор Бровченко, Голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України.

"Лікарні розвантажуються, і проблем з киснем немає. Смертей від коронавірусу теж менше. Можна стверджувати, що протягом останнього місяця ситуація стабільно поліпшується. Але скільки це триватиме-ніхто не знає", - зазначив Бровченко.

Лікар-інфекціоніст з Харкова Інна Андрусович теж каже, що в лікарнях міста дійсно менше пацієнтів, приблизно на 20%. Якщо раніше був період, що ліжка з підведеним киснем постійно були зайняті, то тепер завжди є трохи вільних.

"Зменшилася кількість хворих за рахунок того, що студенти роз'їхалися по домівках. У пунктах тестування перед святами багато іноземних студентів, які робили тест перед вильотом додому", – розповідає Андрусович.

Але МОЗ, епідеміологи і лікарі очікують, що число хворих днями зросте. Ті, хто під час свят їздив до родичів і у відпустку, тепер повертаються додому. Тому чекати, що коронавірус піде, не варто.

Якби Україна була повністю ізольована, то тоді б епідемія і далі загасала і нового сплеску ми б не побачили. Діючі обмеження не настільки суворі. Оскільки інкубаційний період коронавірусної хвороби близько 14 днів, то пік захворюваності ще попереду.

"Ще не пройшов інкубаційний період. Десь на старий Новий Рік, числа 14-15-го, будемо мати зростання захворюваності. Тому пік ще попереду. Плюс на період локдауну хтось поїхав у відпустку в Єгипет, хтось в Буковель. Всі вони повернуться після обмежень. І числа 28-го, я думаю, ми можемо побачити зростання і до 16 тисяч хворих", – каже лікар-інфекціоніст Інна Андрусович.

МОЗ сподівається стримати нову хвилю захворювань чинним карантином. Обмеження так чи інакше повинні спрацювати. Але разом з тим українці можу поїхати, наприклад, в діючий "Буковель", і це може нівелювати всі посилення, зазначає Ігор Бровченко.

"Святкові дні призвели до аномально низьких статистичних значень - менше очікуваних, але це природно, оскільки люди менше звертаються і лабораторії менше працюють. Думаю, скоро в статистиці з'являться ті, кого не виявили під час свят", – вважає Бровченко.

У МОЗ зазначають, що якби не ввели посилені обмеження, то вже до кінця місяця довелося б вводити справжній локдаун – з повною забороною громадянам залишати будинки, виключаючи лише тих, хто забезпечує роботу ключової інфраструктури країни.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня стартував локдаун, і триватиме він до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту.

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Автор: УНІАН