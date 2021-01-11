В Україні кількість тих, хто одужав за добу, і число нових інфікованих COVID-19 майже на одному рівні.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4288 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 4819 пацієнтів одужали.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте такожУ голови Тернопільської ОДА повторно виявили коронавірус

Серед хворих 133 дитини і 184 медпрацівники. При цьому за добу було госпіталізовано 1372 людини.

Усього за вчора було проведено 16 061 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 12 043, методом ІФА - 4 018.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 119 314 осіб, з них 796 417 одужали, летальних випадків — 19 835.

Найбільше заражень за останню добу підтвердили в Запорізькій (458), Київ (371), Київської (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня набув чинності другий локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер до опівночі 25 січня.

Раніше Максим Степанов заявив, що в Україні після свят можливе зростання захворюваності COVID-19. Через це, зокрема, і був введений жорсткий карантин.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко