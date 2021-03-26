У порівнянні з минулою хвилею епідемії, змінився перебіг коронавірусної хвороби.

Діти почали масово хворіти на коронавірус у Чернівецькій області.

Щодоби на Буковині ушпиталюють до 15 маленьких пацієнтів, йдеться в сюжеті ТСН. Коронавірус вже підтвердили у 36 дітей. На результати тестів у обласній дитячій лікарні чекають ще понад 40 малюків.

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У порівнянні з минулою хвилею епідемії, змінився і перебіг хвороби: тепер у дітей тяжкі пневмонії та розлади шлунково-кишкового тракту.

Зараз медзаклади області заповнені на 80%. Поки що цього вистачає, однак у регіоні вже шукають можливість розгорнути додаткові місця.

Тим часом на Буковині дитячі садочки працюють і зачиняти їх наразі не збираються.

"У нас значна частка дітей - це діти дошкільного віку, які відвідують дошкільні дитячі заклади, а це перебування дітей в закритому колективі, де більша ймовірність контакту між собою. Перебіг ускладнюється проявами пневмонії у таких дітей", - зазначає медичний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, видужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань проведено 7 млн 889 тис.

Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого. Регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій до "червоної" зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська області та Київ. Загальнонаціональний локдаун можуть запровадити, якщо більшість областей будуть у "червоній" зоні.

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. За минулу добу зробили 18 738 щеплень, всього - понад 174 тисяч вакцинованих.

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Автор: Олександр Топчій