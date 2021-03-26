За словами народного депутата, коронавірусна хвороба молодшає та все частіше вражає дітей.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що в Україні рекордна кількість інфікувань коронавірусом за добу серед дітей – майже тисяча.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ще один рекорд – за добу захворіло 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає та все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять «ковід» у легкій формі і залишаються носіями хвороби», - зазначив він.

За словами Радуцького, майже тисяча нових випадків хвороби у дітей свідчить про те, що місцева влада має дослухатись до рекомендації МОЗ – якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання.

Депутат зауважив, що хоча Україна постійно ставить рекорди за кількістю нових хворих, госпіталізованих та летальних випадків, ситуація у країнах-сусідах не краща.

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Так, у Польщі з 27 березня посилюють карантинні обмеження. Зачиняють дитячі садочки, спортивні заклади, господарські та мебельні магазини, перукарні. Голова польського уряду попередив про можливий колапс медичної системи та закликав усіх громадян на великодні свята залишитись вдома. У Польщі за останню добу виявлено 34 тис. нових хворих, 520 людей померли.

«Ми бачимо, що третя хвиля коронавірусної хвороби «накрила» всю Європу. В Україні епідеміологічна ситуація складна, однак на даний час контрольована», - резюмував Радуцький.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні станом на ранок 26 березня зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, одужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань усього провели 7 млн 889 тис. 544.

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Автор: Костянтин Гончаров