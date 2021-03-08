З початку пандемії у Києві зареєстровано понад 142316 підтверджених випадків захворювання.

У столиці минулої доби виявлено 286 хворих на COVID-19, померли 18 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"286 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 18 людей. Усього за період пандемії в місті 2785 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 142 тис. 316", - повідомив Кличко.

Учора захворіли: 158 жінок віком від 18 до 86 років, 106 чоловіків віком від 19 до 87 років. А також 12 дівчаток від 3 до 16 років та 10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років.

Читайте такожКиїв найближчі два місяці перебуватиме у "помаранчевій зоні" карантину - Рубан

До лікарень госпіталізували 47 пацієнтів.

Одужали минулої доби 2 людини. Загалом коронавірус подолали 96 тис. 330 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському - 63, Деснянському - 63 та в Святошинському районах – 31.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні 7 березня було виявлено 5 тис. 572 нових хворих на COVID-19, померли 106 людей.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 406 тис. 800 осіб, померли - 27 тис. 128.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва