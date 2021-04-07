Заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 в комунальних медичних закладах столиці сьогодні становить понад 77%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
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"Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів і хворих у тяжкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 тис. 608 хворих на COVID-19, із них 46 дітей. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – понад 77%», - сказав мер.
За його інформацією, 3 тис. 222 пацієнти наразі в стаціонарах у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тис. 878 людей, до апаратів штучної вентиляції легень підключено 69 хворих.
"Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, що приймають хворих на COVID-19 киян, вже заповнені. Деякі навіть більше, ніж на 100%. Наприклад, у лікарні №3, де я вчора був, – там лікарі кажуть, що працюють на 110% від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить "швидка", - наголосив Кличко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Києві COVID-19 виявили у 1 тис. 417 людей, 45 хворих померли. З початку епідемії в столиці зареєстровано 170 тис. 517 підтверджених випадків захворювання, з них 3 тис. 701 – летальний.
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