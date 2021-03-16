Тимчасові госпіталі розмістять у поліклініках міста.

У Львові додатково розгорнуть 366 ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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«За останню добу у Львові госпіталізували 79 людей. Виписали з лікарень – 46. Загалом на лікуванні перебуває 652 хворих, більшість з них потребують забезпечення киснем. Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість тяжких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко», - розповів мер.

За його словами, сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі поліклінік міста.

Як зазначив Садовий, на першому етапі планується залучити 366 ліжок.

Зокрема, хворих розміщуватимуть в амбулаторному відділенні, що розташоване у 8-й лікарні — 36 ліжок; у 2-му поліклінічному відділенні на вул. Мазепи — 150 ліжок; у 4-й поліклініці на просп. Червоної Калини — 60 ліжок; у 2-й поліклініці на вул. Симоненка — 70 ліжок; у 10-й клінічній лікарні на вул. Бой-Желенського — 50 ліжок.

Коронавірус у Львові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Україні зареєстрована у Львівській області – 1065.

Відсьогодні, 16 березня, учні 5−11 класів шкіл Львова навчатимуться дистанційно.

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Автор: Світлана Макринська