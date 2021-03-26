У Львові планують розгорнути 700 додаткових місць для лікування хворих на коронавірус.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на сторінці в Facebook.
За його словами, у Львові на сьогодні на місці медичного коледжу вже створено 100 нових ліжок з киснем. Туди вже завтра почнуть класти пацієнтів.
"100 нових ліжок з киснем на місці медичного коледжу. Вже завтра сюди почнуть класти пацієнтів. Реанімаційне відділення на 48 ліжок відкриється протягом тижня на базі Лікарні швидкої допомоги. Також тривають ремонтні роботи в приміщеннях, якими користувався медичний університет, Центр екстреної медичної допомоги, та частина поліклініки на Мазепи. Таким чином отримаємо 700 нових місць до тих 1300, які у нас вже є", - повідомив Садовий.
Також міський голова Львова закликав містян дотримуватись карантину та берегти себе.
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Коронавірус в Україні: останні дані
- В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, видужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань проведено 7 млн 889 тис.
- Україна повернулася до адаптивного карантину з 24 лютого. Регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, у яких карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.
- За рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій до "червоної" зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська області та Київ. Загальнонаціональний локдаун можуть запровадити, якщо більшість областей будуть у "червоній" зоні.
- 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. За минулу добу зробили 18 738 щеплень, всього - понад 174 тисяч вакцинованих.
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