Анна Скороход втретє хворіє на коронавірус / фото УНІАН
Народний депутат України Анна Скороход (група "За майбутнє") уточнила, що вже втретє захворіла на COVID-19.
Про це вона повідомила у відео, розміщеному на її сторінці у Facebook.
"Я дійсно вже втретє хворію на COVID-19. Не знаю, чому він від мене ніяк не відстає", - сказала депутат. При цьому вона зазначила, що зараз "вже в досить непоганому стані".
Скороход також розповіла, що у її дитини та членів сім’ї негативний результат ПЛР-тестів.
Що цьому передувало
- 28 березня 2020 року тоді позафракційна Скороход повідомила, що у неї виявили коронавірус.
- 17 березня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Скороход вдруге захворіла на COVID-19.
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