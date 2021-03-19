Вперше у Скороход виявили коронавірус 28 березня 2020 року.

Народний депутат України Анна Скороход (група "За майбутнє") уточнила, що вже втретє захворіла на COVID-19.

Про це вона повідомила у відео, розміщеному на її сторінці у Facebook.

"Я дійсно вже втретє хворію на COVID-19. Не знаю, чому він від мене ніяк не відстає", - сказала депутат. При цьому вона зазначила, що зараз "вже в досить непоганому стані".

Скороход також розповіла, що у її дитини та членів сім’ї негативний результат ПЛР-тестів.

Що цьому передувало

28 березня 2020 року тоді позафракційна Скороход повідомила, що у неї виявили коронавірус.

17 березня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Скороход вдруге захворіла на COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк