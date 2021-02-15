У грудневих зразках з Уханя фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів нового коронавірусу / фото REUTERS

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які досліджують появу коронавірусу SARS-COV-2 в Китаї, з'ясували, що хворих на COVID-19 у грудні 2019 року в Ухані могло бути набагато більше, ніж повідомлялося офіційно.

Про це CNN розповів провідний дослідник місії Пітер Бен Ембарек.

Команда експертів ознайомилася з інформацією щодо 174 перших випадків, викликаних новим коронавірусом в Ухані. 100 з них були підтверджені лабораторно, а 74 — на основі симптомів.

Однак у більшості з цих пацієнтів хвороба мала важкий перебіг. Отже, насправді новий коронавірус міг вразити близько тисячі жителів міста, тому що загалом серед заражених пацієнтів тяжкий перебіг спостерігається у 15%, а більшість хворіють у легкій формі.

Читайте такожСША закликали Китай розкрити відомості про перші дні поширення коронавірусуОкрім того, за словами Ембарека, у грудневих зразках з Уханя фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2. Деякі з них були пов'язані з ринками, де, як вважалося, могла розпочатися епідемія, проте деякі — ні. Дослідження цих штамів може допомогти встановити географію та час поширення коронавірусу до спалаху в Ухані, однак фахівець поки відмовився робити будь-які висновки щодо цього.

Водночас австралійський вірусолог, професор Університету Сіднея, Едвард Холмс вважає це доказом того, що вірус з'явився у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

«Оскільки генетичне різноманіття вже існувало у послідовностях SARS-CoV-2, відібраних з Уханя у грудні 2019 року, цілком ймовірно, що вірус циркулював довше, ніж місяць», — припустив Холмс.

Місії ВООЗ також вдалося поспілкуватися з можливим першим інфікованим пацієнтом, виявленим у Китаї. 40-річний офісний працівник звернувся до лікарів 8 грудня 2019 року. Відомо, що чоловік ніяк не пов'язаний з ринками та нікуди не подорожував перед зараженням.

Найближчими місяцями команда ВООЗ сподівається повернутися в Ухань, щоб продовжити розслідування, а також дослідити біологічні зразки, до яких Китай поки не надавав доступ.

Поява коронавірусу в Китаї: що відомо

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Переклад: Катерина Комолова