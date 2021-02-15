У грудневих зразках з Уханя фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які досліджують появу коронавірусу SARS-COV-2 в Китаї, з'ясували, що хворих на COVID-19 у грудні 2019 року в Ухані могло бути набагато більше, ніж повідомлялося офіційно.

Про це CNN розповів провідний дослідник місії Пітер Бен Ембарек.

Команда експертів ознайомилася з інформацією щодо 174 перших випадків, викликаних новим коронавірусом в Ухані. 100 з них були підтверджені лабораторно, а 74 — на основі симптомів.

Однак у більшості з цих пацієнтів хвороба мала важкий перебіг. Отже, насправді новий коронавірус міг вразити близько тисячі жителів міста, тому що загалом серед заражених пацієнтів тяжкий перебіг спостерігається у 15%, а більшість хворіють у легкій формі.

Читайте такожСША закликали Китай розкрити відомості про перші дні поширення коронавірусуОкрім того, за словами Ембарека, у грудневих зразках з Уханя фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2. Деякі з них були пов'язані з ринками, де, як вважалося, могла розпочатися епідемія, проте деякі — ні. Дослідження цих штамів може допомогти встановити географію та час поширення коронавірусу до спалаху в Ухані, однак фахівець поки відмовився робити будь-які висновки щодо цього.

Водночас австралійський вірусолог, професор Університету Сіднея, Едвард Холмс вважає це доказом того, що вірус з'явився у людській популяції задовго до спалаху в Ухані.

«Оскільки генетичне різноманіття вже існувало у послідовностях SARS-CoV-2, відібраних з Уханя у грудні 2019 року, цілком ймовірно, що вірус циркулював довше, ніж місяць», — припустив Холмс.

Місії ВООЗ також вдалося поспілкуватися з можливим першим інфікованим пацієнтом, виявленим у Китаї. 40-річний офісний працівник звернувся до лікарів 8 грудня 2019 року. Відомо, що чоловік ніяк не пов'язаний з ринками та нікуди не подорожував перед зараженням.

Найближчими місяцями команда ВООЗ сподівається повернутися в Ухань, щоб продовжити розслідування, а також дослідити біологічні зразки, до яких Китай поки не надавав доступ.

Поява коронавірусу в Китаї: що відомо

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом SARS-COV-2, що викликає інфекційне захворювання COVID-19, людство дізналося на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу стало китайське місто Ухань.

У березні 2020 року, коли новий коронавірус поширився за межі Китаю, ВООЗ оголосила пандемію.

У лютому 2021 року експерти ВООЗ уже припускали, що в центральному Китаї близько 90 осіб були госпіталізовані з симптомами коронавірусу за два місяці до того, як стало відомо про перший випадок зараження в Ухані.

Раніше китайська влада відмовлялась надавати місії ВООЗ неопрацьовані дані про перші випадки інфікування коронавірусом, які могли б допомогти визначити джерело поширення інфекції.

За минулу добу, 14 лютого, в Україні COVID-19 виявили у 2 332 людей, 62 пацієнти померли, а 2478 — одужали. До лікарень потрапили 1 145 жителів країни. Кількість хворих у світі з початку пандемії перевищила 108 млн.

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Переклад: Катерина Комолова