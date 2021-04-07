Україна оновила covid-антирекорд за кількістю летальних випадків-481 за добу / фото УНІАН
Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу.
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Про це свідчать дані сервісу Worldometers.
Згідно з даними, Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.
Водночас, за даними на сьогоднішній ранок, Україна знаходиться на другому місці у світі за кількістю померлих від коронавірусу за минулу добу.
В Україні за добу від коронавірусу померло понад 480 осіб / скріншот
Коронавірус в Україні: останні дані
- За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 15 415 осіб, зафіксовано 481 летальний випадок, 11 472 пацієнти одужали, госпіталізували 5587 людей.
- З початку пандемії в країні захворіли вже 1 млн 784 тисяч 579 осіб, одужали 1 млн 373 тисяч 851, летальних випадків 498 35. Активними хворими залишаються 375 230 осіб.
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