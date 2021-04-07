За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 15415 осіб.

Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу.

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Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Згідно з даними, Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.

Водночас, за даними на сьогоднішній ранок, Україна знаходиться на другому місці у світі за кількістю померлих від коронавірусу за минулу добу.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 15 415 осіб, зафіксовано 481 летальний випадок, 11 472 пацієнти одужали, госпіталізували 5587 людей.

З початку пандемії в країні захворіли вже 1 млн 784 тисяч 579 осіб, одужали 1 млн 373 тисяч 851, летальних випадків 498 35. Активними хворими залишаються 375 230 осіб.

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Автор: Катерина Лиманська